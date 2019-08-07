Связь на митингах 3 августа могли глушить по требованию силовиков

Связь на акциях протеста 3 августа могли глушить по указанию силовиков, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.

Редакция цитирует письмо, адресованное сотрудникам колл-центров одного из крупных операторов: «‎Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть базовых станций отключена по требованию силовых ведомств».

Для данных указаний могли использоваться статьи 11 и 12 закона «‎О чрезвычайном положении» и статья 46 закона «‎О связи». Они обязуют оператора прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа по оперативно-розыскной деятельности или Роскомнадзора. При этом оператору запрещено разглашать данные о подобных запросах.

В официальных ответах представители большой тройки отрицают запросы от правоохранительных органов, перебои со связью или не комментируют ситуацию. Ограничение интернета они связывают с большим скоплением людей в одной локации.

«Общество защиты интернета» называет данный инцидент первым в истории Москвы «государственным шатдауном» (отключением связи властями). В докладе организации сообщается, что 3 августа одному из операторов мобильной сети поступила заявка на отключение сервиса с 13:00 по 23:00, но фактически связь была прервана с 13:15 по 19:33.

5 августа Международная правозащитная группа «Агора» подготовила жалобу к специальному докладчику ООН по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею. В обращении упоминаются события в Москве 27 июля и 3 августа, а также шатдаун во время осенних и весенних митингов в Ингушетии, передает Meduza.