IT-консультант ФБК дал советы гражданам, чьи телефоны изъяли после митинга

Часть задержанных на митинге 3 августа сообщила о попытках взлома мессенджера Telegram на их гаджетах, сообщает «Новая газета». Также обнаружены попытки взлома учетных записей Gmail у владельцев смартфонов на базе Android.

Известно, что для взлома силовики используют программу израильской компании Cellebrite. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок. Программы и оборудование израильской компании закупают региональные управления ФСБ России, Следственного комитета и МВД.

Технология продается только государственным организациям для использования в рамках законодательства конкретной страны, передает NEWSru.com. Производители утверждают, что их программа может обходить блокировку большинства популярных моделей смартфонов на Android и iOS, достаточно физического доступа к устройству. Кроме того, в ней заложена функция по восстановлению удаленных файлов.

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников в комментарии «Новой» предположил, что данная система все-таки бессильна перед последними обновлениями iOS. Но чтобы предупредить взлом, специалист советует разлогинить устройство в каждом из сервисов, где зарегистрирован пользователь, и сменить пароли. Также он советует перед походом на митинг отключить функции Face ID или Touch ID, предпочитая им шестисимвольный или более длинный пароль.

Если гаджет уже изъяли, Здольников рекомендует дистанционно удалить все данные, зайдя в учетные записи Google и Apple. Также необходимо перевыпустить сим-карту в офисе своего оператора, чтобы ни у кого не было возможности запросить ваши пароли.