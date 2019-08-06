ФСБ разрешат блокировать сайты с киберугрозами быстрее суда и РКН

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил возможность разделегировать домены сайтов.

Как передает «Коммерсант», НКЦКИ ФСБ вошел в число компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ), и теперь будет отвечать за борьбу с источниками кибератак, занимаясь выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения. Также он будет отслеживать активности бот-сетей и других атак с использованием российских доменов.

При этом в случае выявления нарушений Центр сможет обращаться к регистраторам доменов сайтов с просьбой их разделегировать, что позволит блокировать интернет-ресурсы быстрее, чем через суд или Роскомнадзор.

По словам экспертов, при разделегировании домена доступ к контенту сайта прекращается сразу, а вернуть его можно только если привязать новое доменное имя. Однако решение НКЦКИ по блокировке того или иного сайта может быть обжаловано в суде. Кроме того, сам регистратор также имеет возможность не согласиться с решением ФСБ, если есть подозрения в неправомерной блокировке.