Первый образец летающего автомобиля может появиться до конца 2019 года

Француз Фрэнки Запата, пересекший Ла-Манш на флайборде, анонсировал выпуск летающего автомобиля в ближайшее время.

По словам изобретателя, первый опытный образец планируется представить до конца 2019 года, передает ТАСС. «База автомобиля уже летает, но пока у нее только четыре двигателя. Версия с десятью двигателями также появится в скором времени», – рассказал Запата. Он добавил, что шасси для летательного средства уже готовы. На данный момент осталось покрасить кузов и установить его на летающую платформу, а также получить разрешение на полеты от властей, добавил испытатель.

Ожидается, что летающий автомобиль сможет развивать скорость в 300–400 км/ч и преодолевать расстояние в 120 км.

Ранее, 4 августа, Фрэнки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске, сконструированной им самим. Отмечается, что это первый в истории перелет между Францией и Великобританией на подобного вида транспорте. Преодоление дистанции длиной 35 км у изобретателя заняло 22 минуты, скорость движения составила 170 километров в час.