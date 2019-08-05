Андрей Клишас рассказал про результаты тестирования закона о "суверенном рунете"

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что режим «суверенного интернета» был протестирован в одном из крупных регионов России. По его словам, пользователи не почувствовали никаких изменений, что доказывает неоправданность всех обвинений в ограничительном характере закона.

По мнению Клишаса, вероятность угрозы отсечения России от Интернета является вполне реальной. «Велика ли угроза начала ядерной войны в мире? Различные могут быть оценки, однако если такая угроза есть, то Российская Федерация как суверенное государство должна противопоставить этому определённые военные возможности», – цитирует сенатора «Парламентская газета».

Клишас отметил, что Интернет является огромной отраслью российской экономики. «И поэтому если есть возможность повернуть некий ключ, вырубить эту отрасль, на которую завязаны многие инфраструктурные объекты и государственные услуги, то должна быть возможность существенную часть этого сегмента сохранить и оставить в рабочем состоянии», – подчеркнул он.

Напомним, так называемый закон о «суверенном рунете», одним из авторов которого выступил сенатор Андрей Клишас, предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным корневым серверам.