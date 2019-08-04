Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram

Жители США, Бразилии, Германии, Франции, Дании, Японии, Сингапура, Малайзии и РФ заявили о проблемах в работе Instagram.

Согласно данным сервиса DownDetector, сбой в работе популярной соцсети наблюдается с вечера субботы, 3 августа, по времени Восточного побережья США (с ночи воскресенья по мск).

Больше всего жалоб о проблемах при использовании Instagram поступило от жителей США, Бразилии, Германии, Франции, Дании, Японии, Сингапура, Малайзии и России.

При этом 47% пользователей пожаловались на работу ленты новостей, 26% заявили, что не смогли загрузить пост, еще 25% рассказали о проблемах с входом в свой аккаунт.