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04 августа, воскресенье

[15:54]Москва стала лидером по числу новоявленных алкоголиков в 2018 году
[15:20]"ОВД-Инфо": число задержанных на акции 3 августа превысило тысячу человек
[15:05]Москвичам пообещали возвращение 25-градусного тепла к концу следующей недели
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[14:03]Под Курском задержали пьяного водителя, застрелившего полицейского
[13:21]Facebook изменит названия Instagram и WhatsApp для обозначения их принадлежности
[13:10]Десять человек погибли в результате второго за сутки ЧП со стрельбой в США
[12:10]"Скорая" 12 раз выезжала к травмированным участникам митинга в Москве 3 августа
[10:52]Собянин заявил, что митинги в Москве проводятся в чьих-то "узкокорыстных целях"
[10:01]Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram
[09:53]42 тысячи пострадавших из-за паводка под Иркутском получили по 10 тысяч рублей
[08:38]ФСБ и МВД уничтожили девять самодельных бомб, найденных в дагестанском селе
[08:00]СК отпустил Соболь после допроса по делу о "массовых беспорядках"
[07:43]20 человек погибли и 26 пострадали при стрельбе в техасском супермаркете
[07:24]Температура на 6 градусов ниже нормы и низкое давление ждут москвичей 4 августа

03 августа, суббота

[18:35]МВД сообщает о 1500 участниках протестов в Москве и 600 задержанных
[16:34]Полиция сообщает о 350 участниках акции в Москве, наблюдатели – о 311 задержанных
[15:43]Следственный комитет сообщил о деле об отмывании миллиарда через ФБК Навального
[15:09]На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек
[14:31]За год в Петербурге выявили почти вдвое больше психически больных, чем в Москве
[14:19]Алексей Кортнев отказался вести фестиваль в парке Горького по этическим соображениям
[13:54]Виталий Мутко недоволен ходом восстановительных работ в Иркутской области
[11:50]Путин одобрил изменение критериев нуждаемости для детских пособий
[11:39]Госдеп США разъяснил детали новых санкций против России
[11:28]Крупный пожар на Дубининской улице в Москве локализовали
[11:20]Трех россиян сняли с рейса Стамбул – Екатеринбург после драки
[11:12]Минобороны сообщило об уничтожении баз террористов в Сирии

02 августа, пятница

[18:13]Шведская теннисистка заявила о сотрудничестве с тренером Марии Шараповой
[18:09]Обезвреженному Золотовым подрывнику с Красной площади дали два года
[17:44]Сибирские пожары не получится потушить без дождей, считают эксперты
[17:05]На пути у плана по борьбе с обмелением Волги встала угроза затоплений
[16:30]Слухи об отставке руководителя офиса Зеленского оказались недостоверными
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[15:30]Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД по вине России
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Facebook изменит названия Instagram и WhatsApp для обозначения их принадлежности

Технологии
13:21, 04 августа 2019

Представители Facebook сообщили о намерении дополнить названия приложений Instagram и WhatsApp в Google Play и Apple.

Как передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон, таким образом Facebook хочет более четко обозначить принадлежность приложений.

По словам Томсон, названия Instagram и WhatsApp изменятся как в самих приложениях, так и в Google Play и Apple. При этом на экране мобильных устройств их имена останутся прежними.

«Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко», — пояснила представитель Facebook, напомнив, что компания приобрела Instagram в 2012 году, а WhatsApp — в 2014.

Ранее Sobesednik.ru писал о масштабном сбое, на который пожаловались пользователи соцсети Instagram по всему миру.

 

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