Facebook изменит названия Instagram и WhatsApp для обозначения их принадлежности

Представители Facebook сообщили о намерении дополнить названия приложений Instagram и WhatsApp в Google Play и Apple.

Как передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон, таким образом Facebook хочет более четко обозначить принадлежность приложений.

По словам Томсон, названия Instagram и WhatsApp изменятся как в самих приложениях, так и в Google Play и Apple. При этом на экране мобильных устройств их имена останутся прежними.

«Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко», — пояснила представитель Facebook, напомнив, что компания приобрела Instagram в 2012 году, а WhatsApp — в 2014.

Ранее Sobesednik.ru писал о масштабном сбое, на который пожаловались пользователи соцсети Instagram по всему миру.