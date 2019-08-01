В РФ испытали суверенный "военный интернет", который покроет страну к 2021 году

4,5 тысячи военнослужащих РФ приняли участия в тестировании суверенного «военного интернета» со скоростью 300 мбит/сек.

Как сообщает газета «Известия», информация во время испытаний передавалась со скоростью 300 мбит/сек по локальной беспроводной сети между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тысяч километров. Для создания такой сети было использовано более 1,5 тысяч средств связи, в том числе мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н «Белозёр».

Отмечается, что такой интернет не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом. Все передаваемые данные были зашифрованы при помощи мобильных комплексов «Никель».

По данным газеты, в испытаниях принимали участие порядка 4,5 тысяч военнослужащих.

«Известия» напоминают, что Минобороны РФ приступило к созданию суверенного интернета — мультисервисной транспортной сети связи (МТСС) — в 2019 году. Предполагается, что сеть будет функционировать благодаря оптоволоконному кабелю, который российские военные проложат через Арктику, и покроет всю территорию страны к моменту завершения работ через два года.