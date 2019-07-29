Законопроект о "значимых интернет-ресурсах" раскритиковали в Министерстве связи

Законопроект о «значимых интернет-ресурсах» 26 июля внес в Госдуму депутат Антон Горелкин. Под значимыми будут понимать сайты, которые дают своим владельцам возможность собирать информацию о находящихся в России пользователях. Горелкин также предложил ограничить долю иностранного участия в подобных компаний до 20%. Законодательная инциатива коснется в первую очередь «Яндекса» или Mail.ru Group.

Министр связи Константин Носков в комментарии «Интерфаксу» предположил, что данная мера приведет к «закручиванию гаек» и оттоку из России программистов.

«Такие необдуманные и необсужденные инициативы негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru, и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран», – сказал Носков.

Представитель «Яндекса» заявил, что принятие закона в нынешнем виде может навредить пользователям интернета и бизнесу. В Mail.ru Group также отметили, что законопроект нуждается в доработке.