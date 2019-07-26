Недавно специалисты АО «УСК Мост», председателем совета директоров которого является известный российский бизнесмен Руслан Байсаров, завершили проходку тоннеля на строящейся Некрасовской ветке столичной подземки. Сбойка на участке между «Стахановской» и «Нижегородской» станциями прошла в торжественной обстановке 16 июля. Как отмечают эксперты, с технической стороны прокладка тоннеля новой линии метро - крайне сложный проект, который реализуется в условиях плотной городской застройки. Тем не менее тоннелепроходчики и метростроевцы ведут работы строго по графику и планируют до конца года ввести в эксплуатацию станцию «Нижегородская».

Диаметр имеет значение

Успешное выполнение амбициозных планов во многом связано с профессионализмом и ответственным отношением к проекту специалистов АО «УСК Мост» Руслана Байсарова. Напомним, строительство 15-й линии столичного метрополитена началось в 2013 году. К настоящему моменту практически завершен участок «Некрасовская» - «Косино», на финальной стадии и вторая очередь ветки - от «Окской» до «Стахановской» и далее - до «Нижегородской».

АО «УСК Мост» приступило к проходке тоннеля от «Стахановской» до «Нижегородской» в 2017 году. Перед началом работ тоннелепроходчики провели необходимую инженерную подготовку объекта. Прокладка тоннеля велась щитом-гигантом «Виктория», диаметр которого составляет 10 метров. Этот же комплекс использовался во время строительства железнодорожного тоннеля в Сочи к Зимней Олимпиаде-2014.

Как отмечали эксперты, создание тоннелей подземки щитами большого размера позволяет обойтись без дополнительных сооружений на перегонах между станциями. Поэтому этот метод успешно зарекомендовал себя при строительстве объектов столичной подземки. Одно из главных преимуществ в том, что при прокладке используется не два шестиметровых щита, а один десятиметровый так называемый щит-гигант. По словам заместителя мэра Москвы, курирующего градостроительную политику и строительство, Марата Хуснуллина, помимо того, что такая технология сокращает время строительства метро, она еще и дает экономию. Подобные проекты в сравнении с традиционными сокращают затраты примерно на 30%.

Уникальный и технически сложный

Тоннель длиной 1394 метра, который прокладывала «УСК Мост» Руслана Байсарова, будет двухпутным. Когда стройка завершится, на станции «Нижегородская» будет две платформы, на которые смогут приходить четыре поезда – это первый опыт как для Москвы, так и для России. Дизайн станции будет выдержан в авангардистском стиле – авторы проекта вдохновлялись картинами Казимира Малевича, его учеников – Николая Суетина и других мастеров. В оформлении использовался художественный прием супрематизма - сочетание геометрических фигур разных размеров и цветов. Однако кроме того, что станция станет эстетически привлекательной, она будет еще и функциональной.

Власти столицы не раз напомнили о значимости строительства новой ветки метро для развития транспортной инфраструктуры в мегаполисе. Как подчеркнул мэр столицы, Некрасовская линия станет «рекордной по охвату населения, которому она улучшит транспортную доступность». Новая ветка должна снизить нагрузку на «Таганско-Краснопресненскую» линию метро. После ее ввода в эксплуатацию жителям юго-востока столицы станет проще добираться в центр и обратно.

Объединив Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо, «Нижегородская» станет крупным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ). В последующем к ней планируется подвести один из Московских центральных диаметров и Юго-Восточную хорду, что в итоге сделает «Нижегородскую» крупнейшим ТПУ в Европе.

Эксперты отмечают, что станция «Нижегородская» новаторская по своим технологическим решениям. Справиться с задачами повышенной сложности, для выполнения которых требовалась высокая точность, могли только специалисты, обладающие необходимым опытом. И у компании Руслана Сулимовича Байсарова имелись все компетенции для выполнения заявленных работ - она является лидером рынка инфраструктурного строительства вот уже более тридцати лет.

Руслан Байсаров: проекты, проверенные временем

Вообще это в характере бизнесмена – браться за проекты, для реализации которых применяются нестандартные инженерные решения и используются передовые технологии. Среди подобных проектов, например:

- строительство моста на остров Русский к саммиту АТЭС, проходившему в 2012 году во Владивостоке;

- прокладка нового Байкальского железнодорожного тоннеля протяженностью примерно 6,7 км в рамках модернизации БАМа и Транссиба, который станет одним из крупнейших искусственных сооружений в России (работы находятся на завершающей стадии);

- российско-китайские проекты по строительству двух трансграничных мостов через Амур – автодорожного и железнодорожного (завершение этих объектов - также на финишной прямой).

Каждый из них дает дополнительный импульс для развития экономик российских регионов, в частности, Приамурья и Восточной Сибири, и укрепляет позиции нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Из других интересных проектов, которые реализуются при участии Руслана Байсарова и его структур - освоение угольного месторождения Элегест, расположенного в Республике Тыва. Принадлежащая бизнесмену «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» осваивает месторождение, обладающее запасами примерно 855 млн тонн угля. Компании Байсарова предстоит построить шахту, горно-обогатительную фабрику, а также угольный терминал в Хабаровском крае.

Чтобы обеспечить полноценную доставку угля потребителю, корпорация построит железнодорожную ветку «Элегест - Кызыл - Курагино», первую в истории Тувы. Дорога свяжет регион с федеральной магистралью и станет своеобразной точкой роста для экономики республики. Не исключено также, что со временем ветка будет продлена до границ Китая и Монголии.