Виртуальный сервер: сущность, особенности и преимущества

Традиционный хостинг, основанный на использовании физических выделенных серверов, постепенно уходит в прошлое, а ему на смену приходят так называемые виртуальные серверы. В сущности, это виртуальный аналог физического сервера, управляемой собственной операционной системой, который обеспечивает высокую скорость соединения и позволяет гибко настраивать любые параметры в режиме онлайн.

Что такое виртуальный сервер VPS/VDS?

Всё больше владельцев сайтов и иных интернет ресурсов пользуется услугами выделенных виртуальных серверов vps. Это отличная альтернатива физическому хостингу - как по стоимости, так и по удобству использования и показателям надёжности. Виртуальные серверы VPS/VDS позволяют осуществить подключение всего за пару минут, сразу после чего можно начинать пользоваться всеми многочисленными преимуществами. В частности, виртуальные серверы обеспечивают высокую скорость соединения, что крайне важно для владельцев сайтов. Лучшее серверное оборудование обеспечивает виртуальному хостингу максимально хорошие характеристики по надёжности, безопасности и производительности. Лицензионная операционная система достаётся пользователям услуги VPS/VDS совершенно бесплатно, что является ещё одним аргументом в пользу виртуального хостинга. Узнать больше о виртуальных серверах нового поколения можно на сайте ведущего провайдера ultravds.com.

Каковы преимущества виртуального хостинга?

Виртуальные серверы VPS/VDS пользуются огромной популярностью совсем не случайно. Прежде всего, это связано с простотой подключения и возможностью гибкой настройки основных параметров виртуального хостинга. Все операции по подключению к виртуальному серверу производятся онлайн, без длительных ожиданий и потери времени. Всего пара минут потребуется, чтобы стать пользователем системы и начать тестировать её возможности. Пользователи виртуального хостинга могут выбирать любые тарифы и большого количества вариантов с разными характеристиками и стоимостью. Это может быть тариф для небольшого сайта, для крупного корпоративного портала, а также для гейминга и компьютеров с тяжёлыми базами данных 1С и других программ. Виртуальный сервер легко подлежит настройке, для чего не нужно привлекать специалистов.