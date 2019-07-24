В Японии из переработанных гаджетов изготовили пять тысяч олимпийских медалей

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 представили медали, которые получат победители соревнований в Токио.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оргкомитера Игр, золотые, серебряные и бронзовые награды были сделаны из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств. В общей сложности было изготовлено около пяти тысяч медалей.

«Мы надеемся, что наш проект по переработке мелкой бытовой электроники и наши усилия по содействию созданию экологически чистого и устойчивого общества станут наследием Игр-2020 в Токио», – говорится в сообщении оргкомитера. Уточняется, что устройства для изготовления медалей были предоставлены жителями Японии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что организаторы Олимпийских игр в Токио планируют доставить Олимпийский факел на МКС.

Летняя Олимпиада в Японии пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.