Почти 40% пользователей Instagram по всему миру не могут зайти в соцсеть

В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой.

Как передает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector, первые сбои были зафиксированы после 15:00 по московскому времени. О неполадках заявили пользователи из России, Польши, Украины, Литвы, Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии.

Отмечается, что у 16% пользователей Facebook возникли проблемы со входом в сеть по своему логину и паролю, 17% не могут просматривать ленту.

Об аналогичных проблемах сообщили также юзеры Instagram: 47% заявили о проблемах с просмотром ленты, еще 38% пожаловались на проблемы со входом в соцсеть.

Кроме того, сбой произошел и в работе популярного мессенджера WhatsApp, 68% пользователей которого рассказали о неполадках при подключении к серверу.

«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности в доступе к приложениям семейства Facebook. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее, и просим прощение за предоставленные неудобства», — приводит слова представителей Facebook «Коммерсант».