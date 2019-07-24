Госдума не заинтересовалась законом о штрафах для интернет-компаний

Депутаты не стали рассматривать законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-компаний.

Госдума отказалась рассматривать в первом чтении законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за отказ интернет-компаний локализовать в России персональные данные российских пользователей, передает «Интерфакс».

Законопроект был включен в повестку пленарного заседания 24 июля, за день до окончания весенней сессии российского парламента.

С инициативой ввести штрафы за невыполнение требования о локализации персональных данных россиян ранее выступили депутаты от «Единой России». Авторы законпроекта предложили ввести штрафы для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для чиновников – от 200 тысяч до полумиллиона рублей, для юридических лиц – от двух до шести миллионов рублей за первичное и до 18 миллионов рублей за повторное нарушение.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах, находящихся в России, действует с сентября 2015 года. С конца 2015 года Роскомнадзор обсуждает эти требования с компаниями Facebook и Twitter. За отказ перенести данные российских пользователей в Россию в 2016 году Таганский суд заблокировал социальную сеть LinkedIn, Twitter и Facebook штрафовали за нарушение требований этого закона.

Максимальный штраф, предусмотренный законом для компаний, составляет пять тысяч рублей. По мнению Роскомнадзора, серьезное увеличение штрафов заставит компании пойти на уступки.