В Петербурге через пять лет появятся первые в России энергосберегающие трамваи

На улицах Петербурга в 2024 году появятся первые в России трамваи на водородном топливе.

Как передает ТАСС, презентация испытательной модели состоялась в Трамвайном парке №1, где была произведена ее сборка. Сейчас обсуждается внедрение нового транспорта на будущих перспективных маршрутах, которые свяжут центр Петербурга с пригородом. «Реалистично оцениваем перспективу ввода энергосберегающих трамваев на водородных топливных элементах в массовую эксплуатацию через пять лет», – сообщил Сергей Китаев, представитель компании «Горэлектротранс», занимающейся проектом.

Энергосберегающий трамвай с заводским электрическим двигателем оснащен автономным источником питания, который работает на взаимодействии водорода с воздухом. В результате физико-химического процесса образуется электрический ток, который приводит в движение транспортное средство. Преимущество такого трамвая в том, что он не требует дорогостоящей контактной сети и крайне экологичен.

Разработка проекта началась в 2016 году, опытный образец трамвая собрали в феврале 2019 года. В июне за реализацию идеи высказался врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В сентябре новый транспорт планируют протестировать на маршрутах в Московском районе. Отмечается, что пассажиров при этом в трамвае пока не будет.