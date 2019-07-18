Сенатор из США заподозрил российский сервис FaceApp в слежке за американцами

Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить приложение FaceApp из-за возможных угроз национальной безопасности.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter Шумера, речь идет о сервисе FaceApp, чья штаб-квартира находится в Петербурге.

По словам сенатора, приложение, которое с помощью нейросетей «состаривает» человека на фотографии, получает доступ ко всем персональным данным пользователя. И сервисом уже воспользовались миллионы американцев, беспокоится он.

«Было бы крайне тревожно, если бы конфиденциальные данные американских граждан были предоставлены враждебному государству, которая совершает кибероперации против интересов США», — отметил Чак Шумер, обратившись к ФБР с просьбой проверить приложение на предмет возможного возникновения угрозы национальной безопасности.