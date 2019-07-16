Роскомнадзор внес страницу в Instagram в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить публикацию, оскорбляющую российский флаг.

Об этом сказано на официальном сайте ведомства. Отмечается, что Генпрокуратура попросила РКН ограничить доступ к публикации, так как она оскорбляет государственные символы РФ.

«В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Ранее подобные требования ведомство направляло в адрес Facebook и «ВКонтакте» из-за непристойных изображений российского флага.