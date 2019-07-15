Эксперты рассказали, как выявить телефонных мошенников

Эксперты Роскачества и компании Group-IB разработали инструкцию по распознаванию телефонных мошенников.

Как отмечается на портале ведомства, часто мошенники просят сообщить CVV банковской карты, кодовое слово или код из смс. В этом случае необходимо позвонить в банк и сообщить, с какого номера поступил звонок. Если абонент отказывается назвать свое имя и должность, лучше прервать общение. Предупреждение о том, что разговор записывается, также может выявить предполагаемого преступника.

Часто мошенники используют следующую схему: якобы «сотрудник банка» оповещает, что со счетом клиента производятся сомнительные операции, при этом может даже рассказать, какая сумма была на счету и какое в последний раз произведено действие с картой. На самом деле в подобных случаях банк автоматически блокирует счет, а для разблокировки клиент должен позвонить в банк сам.

Не стоит безоглядно верить сообщениям о выигрышах в лотерею и тем более предоставлять данные карты или делать предварительные взносы.

Кроме того, мошенник часто торопит свою жертву, вынуждая принимать важные решения сию же секунду, и в спешке люди теряют бдительность.

Если преступление все-таки было совершено, необходимо сразу же обратиться в полицию и рассказать все как можно более детально. Рекомендуется установить на телефон специальное приложение, определяющее неизвестные номера и распознающее их принадлежность к сомнительным организациям.