Данные сотни тысяч пациентов клиники в Казахстане выложили в Сеть

В Казахстане произошла утечка данных сотен тысяч персональных данных пациентов клиники Damumed.

Об этом представители клиники сообщили в Facebook, информацию подтвердили в Центре анализа и расследования кибератак. Об утечке данных сообщил аноним, правоохранители дали клинике время исправить ошибки в системе.

В Damumed подчеркивают, что изначально данные не были опубликованы в открытом доступе. Один из тех, кто имел доступ к системе, передал информацию третьему лицу, после чего данные оказались в Сети. Компания готовит материалы для передачи в суд.

В Центре расследования кибератак напоминают, что это уже второй случай публикации личных данных в Казахстане за неделю: 4 июля в Сети оказались данные 11 миллионов граждан страны.