Мировой финал чемпионата Global Management Challenge открылся в Екатеринбурге

В финале 39-го сезона чемпионата примут участие студенты, представители бизнеса и госструктур из 20 стран мира.

Соревнования Global Management Challenge (GMC) проводятся с помощью специальной образовательной программы, основу которой составляет комплексный компьютерный бизнес-симулятор. Число участников из РФ, развивающих практические навыки ведения бизнеса и принятия решений, ежегодно составляет около шести тысяч, а за последние 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 тысяч человек.

Россию на мировом финале чемпионата представит команда «Отцы и дети» (Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов), в составе которой участники конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» — флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» показывают стабильно высокие результаты во всем, начиная от профессиональных конкурсов и заканчивая ответственной работой на самых разных должностях федерального и регионального уровня. Неслучайно и сейчас честь России будет защищать команда, в которую вошли участники флагманских проектов платформы», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Команды из 20 стран-участниц были разделены на четыре группы по жеребьевке. Соперниками россиян по группе станут команды из Польши, Панамы, Испании и победители мирового финала прошлого года — команда Чехии.