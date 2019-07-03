Apple получила от России более 500 запросов о доступе к устройствам

Компания Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов.

Об этом сообщается на сайте компании. Уточняется, что 579 запросов касались доступа к устройствам, такие обычно делаются полицией, когда устройства украдены или потеряны. Компания удовлетворила 70% подобных запросов.

Российские власти запрашивали информацию у компании из-за мошенничества с кредитными картами, а также сделали 21 запрос по доступу к аккаунтам и десять — на запрет приложений в App Store.

В компании добавили, что много запросов было связано с мошенничеством на таможне.