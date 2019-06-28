Минкомсвязь обяжет производителей устанавливать российское ПО на все гаджеты

На все продаваемые в стране гаджеты обяжут устанавливать российские приложения для повышения их конкурентоспособности.

Напомним, в феврале текущего года Sobesednik.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минкомсвязь проект поправок к законам «О связи» и «Об информации», в котором предлагалось пускать на российский рынок лишь тех производителей смартфонов, которые будут предустанавливать на гаджеты отечественный софт.

Как передает газета «Ведомости», Минкомсвязь данное предложение одобрила и в скором времени планиурет вынести его на общественное обсуждение.

Согласно инициативе, производители должны будут устанавливать сервисы российских разработчиков перед тем, как поставлять свою продукцию в РФ. В качестве примера приложений приводятся карты от «Яндекса», соцсеть «ВКонтакте» и антивирусная программа от «Лаборатории Касперского».

Список устройств, на которые нужно будет установить российский софт, и список приложений будет определять правительство. При этом речь может идти не о конкретных программах, а об их типах (мессенджер, карты, поисковики), что предоставит производителям выбор.

В тексте документа говорится, что инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию по отношению к отечественными разработчикам на глобальном рынке, а также обеспечить безопасность при пользовании мобильными устройствами.