Развитие гибких навыков у школьников обсудили на Форуме социальных инноваций регионов в Москве

Директор по стратегии сервиса «Яндекс.Учебник» Наталья Чеботарь рассказала о работе с 37 тысячами учителей по всей России над составлением заданий, формированием индивидуальных образовательных траекторий и получением статистики успеваемости: «Мы получили огромное количество запросов от самих учителей. Они хотят не просто использовать сервис, они хотят профессионально развиваться: анализировать свои педагогические решения, планировать индивидуальные учебные планы заранее, ориентируясь на прогресс каждого ребенка в переполненном классе».