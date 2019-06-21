Развитие гибких навыков у школьников обсудили на Форуме социальных инноваций регионов в Москве

Директор по стратегии сервиса «Яндекс.Учебник» Наталья Чеботарь рассказала о работе с 37 тысячами учителей по всей России над составлением заданий, формированием индивидуальных образовательных траекторий и получением статистики успеваемости: «Мы получили огромное количество запросов от самих учителей. Они хотят не просто использовать сервис, они хотят профессионально развиваться: анализировать свои педагогические решения, планировать индивидуальные учебные планы заранее, ориентируясь на прогресс каждого ребенка в переполненном классе».
В центре внимания
Новости дня
25 июня, вторник
24 июня, понедельник
20:24, 21 июня 20192019-06-21T20:24:00+03:00
Колумнисты
Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"
Читайте также
Свежий номер