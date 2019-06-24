Mail.ru и "Билайн" уладили конфликт, создававший проблемы с "ВКонтакте"

Mail.ru Group и «Вымпелком» объявили о восстановлении партнерских отношений после ссоры на фоне повышения стоимости СМС.

Напомним, в середине июня ФАС отправила запрос компаниям Mail.ru Group и «Вымпелком» из-за корпоративного конфликта, в ходе которого интернет-холдинг отключил прямой канал связи с оператором, из-за чего у абонентов «Вымпелкома» якобы «в несколько раз» снизилась скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, включая «ВКонтакте». При этом в Mail.ru Group свой поступок называли вынужденной мерой, поскольку оператор в шесть раз повысил стоимость услуг СМС.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщения Mail.ru Group в соцсетях, интернет-холдинг и оператор связи объявили о прекращении конфликта и восстановлении партнерских отношений.

«Нам удалось найти компромисс по всем спорным вопросам. Ура, давайте дружжжить =D», — написала компания под изображением двух обнимающихся человечков, изображенных в корпоративных цветах компаний [орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru].

В «Вымпелкоме» в свою очередь добавили, что «доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме».