ФАС сочла ненормальной затронувшую пользователей ссору Mail.ru и "Вымпелкома"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросит разъяснения у Mail.ru Group и «Вымпелкома» из-за конфликта компаний.

Ранее в компании «Вымпелком» заявили, что Mail.ru Group отключила прямой канал связи между интернет-холдингом и оператором, из-за чего у абонентов «Вымпелкома» якобы «в несколько раз» снизилась скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, включая «ВКонтакте». При этом в Mail.ru Group рассказали, что отключение канала связи было вынужденной мерой, поскольку оператор в шесть раз повысил стоимость услуг СМС.

Как передает «Коммерсант», произошедшим заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая готовит запрос к обеим компаниям в связи с конфликтом.

Замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин отметил, что данная «ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений».

По его словам, ФАС также может провести «дополнительный детальный анализ рынка в целях недопущения подобных ситуаций на рынке в будущем».