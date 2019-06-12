WhatsApp оставляет за собой право судиться с организаторами массовых рассылок

Messenger WhatsApp будет использовать «публичную информацию за пределами сервиса» для выявления нарушителей правил.

RNS цитирует заявление представителей мессенджера о борьбе с массовыми рассылками: «WhatsApp будет принимать правовые меры против тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в нарушениях наших условий предоставления услуг, таких как массовые рассылки, или использование приложения не в личных целях, даже если это основано на информации, доступной нам не с нашей платформы».

WhatsApp намерен действовать в соответствии с этим предупреждением начиная с 7 декабря текущего года.