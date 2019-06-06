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В правительстве РФ пообещали защитить "Яндекс" от административного давления

Технологии
13:41, 06 июня 2019

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что «Яндекс» не должен пострадать от чрезмерного административного давления.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что «Яндекс» отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки всего пользовательского трафика.

Максим Акимов, отвечая на просьбу «Интерфакса» прокомментировать ситуацию, заявил, что компания не должна пострадать из-за давления.

«"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сказал вице-премьер.

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В правительстве РФ пообещали защитить "Яндекс" от административного давления

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