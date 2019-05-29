Определены пять направлений для хакатонов регионального этапа "Цифрового прорыва"

Участники флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей» разработают прототипы цифровых продуктов.

Хакатоны пройдут 8 июня — 28 июля в сорока городах России, их задачи созвучны с направлениями национального проекта «Цифровая экономика» и нацелены на создание цифровых сервисов в направлениях «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда», «Государственные услуги и управление».

Специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. Пул задач определили в сотрудничестве с членами экспертного совета конкруса. «Мы постарались акцентировать внимание на самых важных и приоритетных сферах для развития цифровой экономики России, цифровые решения в этих областях станут толчком к их развитию, и этому в немалой степени поспособствуют проекты, реализованные в ходе нашего конкурса», — говорит руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.