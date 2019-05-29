Китайский телекоммуникационный гигант Huawei подал в суд на правительство США за внесение компании в черный список.

Напомним, ранее стало известно, что из-за внесения компании Huawei в американский санкционный список на смартфонах фирмы могут отказать приложения Google.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Huawei, теперь китайский производитель намерен оспорить принятые против него меры в судебной порядке.

Отмечается, что в Huawei исходят из положений американской конституции, которая, по мнению представилей фирмы, была в данном случае нарушена. В частности, было нарушено право на судебное разбирательство, полагает топ-менеджмент телекоммуникационного гиганта.

«Huawei подала иск и во вторник обратится с просьбой рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства, требуя от суда признать этот законодательный акт неконституционным», — цитирует агентство заявление Huawei.



