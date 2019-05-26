Дуров обвинил власти РФ в попытке взлома Telegram-аккаунтов журналистов

Павел Дуров заявил, что власти России пытались взломать аккаунты журналистов, пишущих про протесты в Екатеринбурге.

Об этом создатель Telegram написал в своем канале, передают в воскресенье, 26 мая, российские СМИ. Дуров подчеркнул, что взломщики не добились успеха из-за двухфакторной аутентификации.

«Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан», — подчеркнул он.

Ранее о попытке взлома Telegram-аккаунтов сообщили четыре журналиста из Екатеринбурга, в том числе шеф-редактора издания Znak.com Дмитрий Колезев, которые пишут о протестах в центре города из-за строительства храма. О попытках взлома аккаунта также сообщили корреспондент «Медузы» Дмитрий Андреев и журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая.