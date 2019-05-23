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В Томском госуниверситете снимут стресс у студентов с помощью "умного" освещения

Технологии
15:33, 23 мая 2019

Томский государственный университет примет участие в разработке системы адаптивного освещения, влияющего на самочувствие.

Об этом в четверг, 23 мая, рассказал советник при ректорате вуза Константин Беляков, передает «Интерфакс».

«Речь идет о гибридном освещении с меняющимся цветом, чтобы утром не только кофе использовать для бодрости, но и определенное освещение. Также с этим "умным" освещением можно бороться со стрессом в конце дня, например, если получил "двойку"», — объяснил Беляков.

Он добавил, что первый этап проекта планируется реализовать в корпусе Института экономики и менеджмента ТГУ. Затем такое освещение может появиться в университетской роще.

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Технологии

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