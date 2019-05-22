Apple признала Крым российским в "Картах"

Компания Apple изменила территориальную принадлежность Крыма в приложении «Карты».

Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Теперь на картах Крым отображается как территория России.

При этом, по словам Левина, в приложении «Погода» Apple убрала территориальную принадлежность крымских городов к Украине, но и не определила их как территорию России.

«Эти города относятся к территории России, но эту информацию сервис не дает, просили компанию не создавать ограничений при выдаче информации об этих городах, они как Волгоград, Калининград и любой город России должны быть отражены, что это часть территории РФ», — сказал Левин.

При этом он подчеркнул, что Госдума расценивает это не как нарушение законодательства, а как ограничение для пользователей.