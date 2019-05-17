AliExpress будет доставлять заказы в "Пятерочку" и "Перекресток"

Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.

Об этом в пятницу, 17 мая, рассказал гендиректор «Пятерочки» Сергей Гончаров. Как пишет «Интерфакс», товары будут доставлять в супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Предполагается, что поставка первых тестовых отправлений планируется в июне нынешнего года.

«Мы планируем и дальше подключать к нашей платформе крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины для того, чтобы наши гости имели максимальный выбор товаров», — подчеркнул Гончаров.