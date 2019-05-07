В РКН призвали мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру

Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они должны начать идентифицировать пользователей по номеру с 5 мая.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что с воскресенья, 5 мая, в России вступили в силу новые правила использования мессенджеров. Теперь мессенджеры должны идентифицировать пользователя по номеру телефона.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что закон должны выполнять все мессенджеры, вне зависимости от того, внесены ли они в реестр организаторов распространения информации.

«Если какая-то организация не внесена в реестр, то это не значит, что закон на нее не распространяется. Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями, то вы автоматически должны исполнять требования закона», — сказал Ампелонский.

Он объяснил, что в реестр вносятся те компании, с которыми в юридически значимую коммуникацию вступают правоохранительные органы. Сейчас в реестре содержатся четыре мессенджера: Telegram, WeChat, Mail.ru Агент и «Сбербанк-онлайн».