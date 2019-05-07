Число заявок на конкурс по поиску кадров для цифровой экономики выросло почти вдвое

Заявки для прохождения на региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» принимаются до 12 мая.

Конкурс, который является одним из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», за неделю получил около 20 тысяч новых заявок на участие, так что общее их количество перевалило за 50 тысяч.

«Мы рады видеть такой позитивный отклик от специалистов со всей России — заявочная кампания не сбавила оборотов даже в дни майских праздников. Впереди еще несколько выходных, праздничных дней, и мы надеемся после них приветствовать еще одну волну новых участников», — говорит руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Мы видим, что интерес к проекту проявляют и начинающие карьеру молодые специалисты, и команды с богатым профессиональным опытом. Уверен, что по итогам 40 региональных хакатонов мы получим много прорывных идей и прототипов продуктов», — отмечает зам. генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Следующим этапом конкурса станет онлайн-тестирование, а на региональном его этапе пройдут хакатоны — соревновательные мероприятия по созданию прототипов цифровых продуктов за 36 часов. Победителей конкурса ждут вакансии в ведущих компаниях страны, денежные призы и гранты от «Фонда содействия инновациям».