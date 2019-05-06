Ученые из Челябинска разработали не имеющие аналогов в мире защитные маски от пыльных бурь.

Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на ОТР, челябинские ученые предложили новый метод очистки защитных накладок, который предполагает распределение песчаных частиц в специальный пылесборник.

Отмечается, что большинство существующих в настоящее время защитных масок от пыльных бурь забиваются песком уже через 20 минут после начала использования. Однако разработка уральских экспертов позволяет такой маске работать в течение нескольких часов.

По данным издания, сейчас ученые вышли на финальную стадию тестирования инновационной технологии, а в ближайшие шесть месяцев может начаться уже массовое производство таких масок, предназначенных для работы на стройках, в карьерах и на производстве.