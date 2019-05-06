Россияне пожаловались на крупный сбой в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 6 мая.

Как сообщает портал Downdetector, днем 6 мая пользователи по всей России столкнулись с проблемами в работе социальной сети «ВКонтакте».

Так, у половины россиян (51%) не открывается сама страница соцсети, еще 31% не могут войти в свой аккаунт, а у 17% пользователей не отображаются личные сообщения.

При этом пресс-служба «ВКонтакте» в Twitter утверждает, что все неполадки к настоящему моменту уже устранены, однако не уточняет, чем они были вызваны.