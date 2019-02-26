Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что его финорганизация потеряла миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта.

На «Уроке цифры» в частной школе в Москве Герман Греф сказал, что маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм работы искусственного интеллекта (ИИ), может приводить к большим последствиям. «В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», – заявил Греф.

По его словам, после выявления таких ошибок искусственный интеллект совершенствуется.

В пресс-службе Сбербанка РБК сказали, что Греф говорил не столько о прямых убытках, сколько о недополученной прибыли. Там отметили, что применение алгоритмов ИИ для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать число подобных потерь.

В ноябре 2018 года Герман Греф сообщил, что внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению 70% сотрудников Сбербанка. По словам банкира, ИИ удобно использовать для выполнения рутинной работы, где приходится много считать. Искусственный интеллект, например, оценивает кредитные риски и анализирует стоимость недвижимости.