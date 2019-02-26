В центре внимания
До отравлений отец и дочь ни от кого не прятались
Что стало с квартирой, машиной и собакой Юлии Скрипаль
Антон Долин: Я давно ничего не жду от "Оскара"
Дмитрий Быков: Почесывая ракеты

Новости дня

26 февраля, вторник

[16:26]Мужчину зарезали во время конфликта в столичном суши-баре
[15:47]Двое военных получили сроки из-за гибели солдата под танковым огнем
[15:22]В Шереметьево осталась одна работающая полоса после ЧП с лайнером
[15:05]Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей
[14:16]Хормейстер объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакии
[13:30]Песков объяснил, как его дочь попала на стажировку в Европарламент
[12:39]Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
[12:08]Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД
[11:11]Компания Opel решила возобновить продажи своих машин в РФ
[10:43]ФСБ предотвратила подрыв грузовиков с солдатами в Москве
[10:07]Бортпроводник "Победы" уронил ребенка с трапа самолета в Сургуте
[09:28]Сбой произошел на "фиолетовой" ветке столичного метро
[09:18]Россиян решили ограничить в получении кредитов
[08:50]Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы

25 февраля, понедельник

[17:55]Завершено расследование дела против хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"
[17:44]Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком
[17:31]Директрису госпитализировали после нападения мужчины с ломом в Москве
[17:23]Сотрудница РАМТ умерла в больнице после обрушения декораций
[16:56]Пятиклассника, которого окунули в унитаз в Приморье, обвинили в нападении на прохожих
[16:52]Тело экс-главы предвыборного штаба Собчак нашли в Испании
[16:35]России предсказали падение числа точных прогнозов погоды
[16:19]Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах
[16:07]Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу
[15:35]Медведева уволили с должности зампредседателя "Газпрома"
[15:33]СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
[14:35]Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
[14:32]Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
[14:01]Директора столичной школы избили ломом в ее кабинете
[13:49]Четверо детей отравились после перелета из Москвы в Магнитогорск
[13:42]Главу амурской колонии решили уволить после скандала с Цеповязом
[13:26]Милонов увидел заговор в жалобе адвоката Шнурова в Госдуму
[13:20]Избитого сотрудника ФСБ обокрали в Москве под видом помощи
[12:55]Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
[12:33]Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
[12:25]Суд решил не наказывать мужчину, проучившего школьника в Приморье
[12:23]Александр Тихонов обвинил главу СБР во лжи в ситуации с биатлонистом Логиновым
[11:49]23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем
[11:21]Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке
[11:20]Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
[11:01]В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Кадр из фильма "Казино Рояль"
От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной

Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей

Технологии

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что его финорганизация потеряла миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта. 

На «Уроке цифры» в частной школе в Москве Герман Греф сказал, что маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм работы искусственного интеллекта (ИИ), может приводить к большим последствиям. «В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», – заявил Греф. 

По его словам, после выявления таких ошибок искусственный интеллект совершенствуется. 

В пресс-службе Сбербанка РБК сказали, что Греф говорил не столько о прямых убытках, сколько о недополученной прибыли. Там отметили, что применение алгоритмов ИИ для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать число подобных потерь. 

В ноябре 2018 года Герман Греф сообщил, что внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению 70% сотрудников Сбербанка. По словам банкира, ИИ удобно использовать для выполнения рутинной работы, где приходится много считать. Искусственный интеллект, например, оценивает кредитные риски и анализирует стоимость недвижимости.  

 

Теги: Банки

поделиться:

Технологии

Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей

Читать далее >

Технологии

В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН

Читать далее >

Технологии

OneWeb анонсировала запуск "Союза" со своими спутниками в ближайшую среду

Читать далее >

Политика
Марш Немцова объединил необъединимых
Песков объяснил, как его дочь попала на стажировку в Европарламент
СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
Общество
У матросов есть вопросы
Двое военных получили сроки из-за гибели солдата под танковым огнем
Хормейстер объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакии
ФСБ предотвратила подрыв грузовиков с солдатами в Москве
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

Avatar

Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


Культура и ТВ
Что будет с российскими кинофестивалями: помесь денег с "патриотизмом"
Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД
Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова в ярости убежала со сцены в Мытищах из-за фанатов
Экс-директор Джигурды рассказала о завещании Людмилы Браташ
Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
Игорь Николаев показал армейское фото без усов

Здоровье
Лечение туберкулеза через мобильное приложение оказалось более эффективным
Ученые впервые измерили уровень витамина D в волосах человека
Помады и увлажнители могут быть опасны во время беременности
Отношения или брак помогают женщинам быстрее побеждать простуды
Туризм
Елена Подкаминская проводит холодный февраль в Таиланде
Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ
Авто
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Компания Opel решила возобновить продажи своих машин в РФ
Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи
Недвижимость
Лучшее – детям. Когда "детская ипотека" станет доступнее?
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Юлия Скрипаль
Машину Юлии Скрипаль продали в Люберцах
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Анастасия Заворотнюк // фото: Global Look Press
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кирсан Илюмжинов // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Кирсан Илюмжинов:
Я независимый. Сегодня здесь, завтра – в Лондоне
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен:
Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно


Ирина Аллегрова // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Ирина Аллегрова в ярости убежала со сцены в Мытищах из-за фанатов
Никита Джигурда // фото: Мила Стриж
Экс-директор Джигурды рассказала о завещании Людмилы Браташ
стоп-кадр / Youtube / канал "Прямой эфир"
Жена Кокорина нанесла финальный удар?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!
Василий Лановой // фото: Global Look Press
"Победа" против Василия Ланового: дело не в известности, а в подходе?

Рисунок: Виктор Балабас
Мужчины и женщины: кто радиоактивнее?
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Рижский вокзал – самый "кинематографичный" вокзал Москвы
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Кто и как грабил чемпионат мира по футболу – 2018 в России
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Для пенсионерок наступил "Золотой час". Медицинский
Ольга Скабеева // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фабрика фейков. Как Ольга Скабеева вместо ДТП попала в новости