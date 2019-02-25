В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН

Из законопроекта о суверенном российском сегменте интернета могут убрать пункт о создании доменов на базе Роскомнадзора.

Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа ко второму чтению. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в разговоре с газетой уточнил, что «дискуссия об этом идет». Он добавил, что в России уже есть запасной реестр доменных имен на базе Координационного центра и Технического центра интернета.

До этого идею создания новой национальной системы доменных имен критиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, Минюсте и Минфине. В ведомствах подчеркивали, что такая система в России уже есть.