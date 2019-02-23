OneWeb анонсировала запуск "Союза" со своими спутниками в ближайшую среду

Старт ракеты-носителя «Союз» и спутников связи проекта OneWeb состоится 27 февраля на космодроме Куру.

Напомним, в конце января СМИ сообщали, что запуск спутников проекта всемирного интернета OneWeb, запланированный на конец января, отложат из-за неисправности, найденной в российском разгонном блоке «Фрегат».

Однако в Twitter британской компании заявили, что старт ракеты-носителя «Союз» с первыми спутниками OneWeb состоится уже в ближайшую среду, 27 февраля.

«Мы вернулись! И готовы к запуску 27-го. Продолжайте следить за нами, чтобы получать новую информацию, пока мы будем отсчитывать время до этой важной вехи», — говорится в сообщении OneWeb.

Отмечается, что запуск пройдет с космодрома Куру во Французской Гвиане. При этом саму ракету установят на стартовом столе уже в субботу, 23 февраля.