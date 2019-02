Falcon 9 вывела в космос израильский луноход и индонезийский спутник связи

В пятницу, 22 февраля, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела в космос израильский луноход.

Как сообщается в твиттере SpaceX, ракета-носитель успешно вывела в космос израильский луноход «Берешит» и индонезийский спутник связи Nusantara Satu.

Луноход должен совершить посадку на Луне в апреле и собрать пробы лунного грунта. Если операция пройдет успешно, то Израиль станет четвертой страной после США, России и Китая, посадившей космический аппарат на Луне.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3