На "России-24" игру "Метро: Исход" обвинили в "глумлении над москвичами"

Российское телевидение уличило киевскую студию 4A Games в «махровой русофобии» из-за игры «Метро: Исход».

По словам ведущего новостей телеканала «Россия-24», которые приводит «Радио Свобода», разработчики очередной части шутера по мотивам романов российского писателя Дмитрия Глуховского увлеклись «собственными майданными реалиями» и наполнили игру «Метро: Исход» развесистой клюквой и «махровой русофобией».

Такие обвинения телеканал выдвинул, основываясь на игровом достижении под названием «Декоммунизация», для получения которого игроку необходимо уничтожить статую Владимира Ленина.

Другим поводом для критики со стороны российского ТВ стало наличие в шутере «глумления над москвичами», которое якобы проявляется в том, что укрывшиеся от ядерных ударов в метро жители российской столицы не знают, что за пределами Москвы осталась жизнь (что на самом деле является в том числе одной из особенностей сюжета оригинальных книг Глуховского).

Кроме того, ведущий новостной передачи сослался на якобы имеющиеся негативные отзывы об игре со стороны российских геймеров. Однако никаких конкретных примеров недовольства пользователей журналист не приводит.