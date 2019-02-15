РКН и операторы протестируют закон об устойчивом Рунете после принятия

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о проведении пилотных проектов по исполнению требований нового закона о Рунете.

Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о «суверенном интернете», который, в частности, предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов при невозможности подключения к иностранным корневым серверам. При этом на исполнение законопроекта о «суверенном интернете» в бюджет заложили более 1,8 млрд рублей.

Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС, глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал журналистам о необходимости протестировать работу законопроекта сразу после его принятия парламентариями.

По его словам, проведение таких тестированией РКН запланировал вместе с операторами связи. «100% будут [пилоты по исполнению закона], делать мы их будем с операторами связи», — сказал Жаров.