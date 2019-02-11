В РФ из-за попытки незаконного ввоза могут подорожать смартфоны Xiaomi

Российская таможня пресекла попытку ввоза китайских смартфонов Xiaomi под видом гаджетов Inoi.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, задержанные российской таможней в начале месяца телефоны Xiaomi были ввезены в страну незаконно — в декларациях они значились как устройства отечественного бренда Inoi.

Издание отмечает, что такая схема встречается довольно часто: под видом одних смартфонов границу пересекают другие, заметно более дорогие, что дает возможность серьезно сэкономить на таможенных пошлинах. В частности, ввоз телефонов Xiaomi под брендом Inoi позволял сэкономить порядка 60 млн рублей.

Однако после «вскрытия» данной схемы смартфоны Xiaomi в рознице могут подорожать — сетям придется закупать официальные аппараты, которые ввозятся без нарушений законодательства и, следовательно, стоят дороже. Эксперты подчеркивают, что рост цен на гаджеты бренда Xiaomi теперь может составить 30-40%.