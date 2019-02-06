Рынок РФ предложили закрыть для гаджетов без отечественного ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минкомсвязь проект поправок к законам «О связи» и «Об информации».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, ФАС предлагает обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт. Без отечественного программного обеспечения устройства не смогут попасть на российский рынок. Кроме того, производители должны обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования.

«В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения», – прокомментировал заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

Представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и другие) Антон Гуськов сказал, что требования ФАС невыполнимы, потому что в России нет стандартов для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта. По его мнению, выполнение этого закона приведет к технологическому отставанию России от других стран и дисбалансу конкуренции.

Между тем компания Apple уже направила в ФАС свой негативный отзыв на законопроект. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что именно Apple может больше всех пострадать от законопроекта, поскольку компания имеет закрытую операционную платформу без определенных категорий приложений, в том числе без антивирусов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутаты Госдумы заподозрила Apple и Samsung в намеренной порче старых гаджетов в целях увеличения продаж новых устройств.