ФАС призвала не выпускать на рынок гаджеты без российского ПО

ФАС разработала закон, предполагающий обязательную установку российского софта на выпускающихся на рынок в РФ гаджетах.

Как передает газета «Коммерсант», предложенные ФАС поправки предусматривают обязательную установку российского программного обеспечения на смартфонах, планшетах, ноутбуках и стационарных компьютерах весом до 10 кг для выхода на российский рынок.

Подчеркивается, что к российскому ПО относятся браузер, антивирус, программа геопозиционирования и мессенджер.

В ФАС подтвердили, что соответствующая инициатива уже направлена в Минкомсвязь.

«Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования», — приводит издание слова замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.

При этом отмечается, что документом уже обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение обсуждения законопроекта.