Дума заподозрила Apple и Samsung в намеренной порче старых гаджетов

Дума попросит Роспотребнадзор проверить Apple и Samsung на предмет умышленного снижения работоспособности смартфонов.

Депутат Александр Старовойтов рассказал РИА «Новости», что комитету Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поручили обратиться к Роспотребнадзору с просьбой проверить Apple и Samsung на предмет умышленного снижения работоспособности смартфонов для стимулирования покупки новых моделей.

Старовойтов напомнил, что в октябре прошлого года антимонопольные органы Италии оштрафовали компании Apple и Samsung за выпуск специального программного обеспечения для замедления старых смартфонов. Таким образом, как посчитали в итальянском ведомстве, производители телефонов стимулировали клиентов покупать новые устройства.

«Выражаем уверенность, что данный алгоритм замедления программного обеспечения в целях увеличения продаж новых гаджетов используется и на территории РФ», – говорится в поручении думскому комитету.