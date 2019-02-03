В РФ стартовали продажи устойчивого к прослушке телефона за ₽85 тысяч

В «Ростехе» сообщили о начале массовых продаж первого в России телефона с защитой от прослушки «Круиз-К».

Как передает РИА «Новости», благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна «Автоматика» новинку «Ростеха» невозможно взломать и прослушать.

Подчеркивается, что массовые продажи устройства уже стартовали. Однако телефон с криптозащитой невозможно будет купить в розницу, приобритение устройства доступна лишь юридическим лицам, которым разработка «Ростеха» обойдется в 85 тысяч рублей за штуку.

«В продаже телефон уже есть, он производится и поставляется серийно нашим концерном "Автоматика". Его можно заказать, срок производства будет зависеть от партии. Стоимость одного устройства — порядка 85 тысяч рублей. В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество — от одной штуки», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.