В Думе задумались о шансах остаться без интернета по вине Запада

Депутат Госдумы Леонид Левин допустил, что Запад отключит Россию от международной сети Интернет.

Ранее Sobesednik.ru писал, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Авторами этой инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ГД Андрей Луговой. Как говорится в пояснительной записке, законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации», – цитирует РИА «Новости» Левина, который 31 января выступил на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019».

Он сказал, что законопроект Клишаса, Боковой и Лугового стал ответом на вызов, который Запад бросает России. По мнению парламентария, российские IT-компании добились значительных успехов в своей сфере, но России еще предстоит обеспечить себе стабильное, быстрое и безопасное функционирование национального сегмента интернета.