Медведев призвал уточнить определение "шпионских" устройств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал уточнить, какие устройства будут входить в категорию «шпионских».

В четверг, 31 января, на заседании правительства Медведев заявил о необходимости уточнить термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Он объяснил, что термин нуждается в уточнении для того, чтобы обезопасить граждан, которые покупают спецсредства для бытового использования, пишет «Интерфакс».

«Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем», — рассказал премьер.

В связи с тем, что таких средств, по словам Медведева, становится все больше, поэтому нужно разграничить приборы, которые используются в обычной жизни и для скрытого применения.